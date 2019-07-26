Совершено покушение на жизнь костромского предпринимателя
- 26 июля 2019, 18:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Костроме неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия машину местного предпринимателя, в результате чего он был ранен и доставлен в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».
Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, 26 июля на улице Галичской в Костроме было произведено не менее девяти выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю, за рулем которого находился костромской предприниматель. В результате он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники полиции и управления Росгвардии.
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пострадавший предприниматель — 49-летний Анатолий Зайченко, занимающийся строительным бизнесом. В 2015 году он баллотировался в Костромскую областную думу и в думу города Костромы по списку партии «Справедливая Россия».
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