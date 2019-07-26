Совершено покушение на жизнь костромского предпринимателя

В Костроме неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия машину местного предпринимателя, в результате чего он был ранен и доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, 26 июля на улице Галичской в Костроме было произведено не менее девяти выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю, за рулем которого находился костромской предприниматель. В результате он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники полиции и управления Росгвардии.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пострадавший предприниматель — 49-летний Анатолий Зайченко, занимающийся строительным бизнесом. В 2015 году он баллотировался в Костромскую областную думу и в думу города Костромы по списку партии «Справедливая Россия».

