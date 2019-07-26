найти ×
   
  • USD -0.03
    63.13
  • EUR +0.02
    70.31
СохранитьСохранено0
×

-106761

Совершено покушение на жизнь костромского предпринимателя

Small f1a6d446e0
© sledcom.ru

© sledcom.ru

В Костроме неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия машину местного предпринимателя, в результате чего он был ранен и доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, 26 июля на улице Галичской в Костроме было произведено не менее девяти выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю, за рулем которого находился костромской предприниматель. В результате он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники полиции и управления Росгвардии.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пострадавший предприниматель — 49-летний Анатолий Зайченко, занимающийся строительным бизнесом. В 2015 году он баллотировался в Костромскую областную думу и в думу города Костромы по списку партии «Справедливая Россия».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
102970читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
24460740читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7296592читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

603724360читать позжечитаю позже