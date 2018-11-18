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Жена вытащила из кратера вулкана упавшего туда мужа

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Медовый месяц молодоженов из США Клэя Честэйна и его жены Акейми мог закончиться трагически.

Когда супруги совершали восхождение на потухший вулкан Льямиуга, расположенный на острове Сент-Китс в Карибском бассейне, страховочный трос Клэя оборвался, и он упал в кратер с высоты 15 метров.

К счастью, густая растительность, покрывавшая вулкан не позволила ему разбиться насмерть. В итоге выяснилось, что он сломал кости черепа и ребро, а также временно стал глухим на правое ухо.

Спасла же его Акейми, которая не побоялась спуститься в кратер. В результате она нашла мужа и помогла ему выбраться.

По мобильной связи молодожены вызвали спасателей, пишет The Independent.

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