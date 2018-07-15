В честь юбилея телескопа NASA опубликовало новые снимки миссии

В честь 20 лет с запуска космического телескопа "Чандра" ученые NASA поделились новыми снимками, которые сделал аппарат.

Напомним, что телескоп «Чандра» был запущен 23 июля 1999 года с космодрома Космического центра Кеннеди при помощи транспортного космического корабля «Колумбия». Станция названа в честь американского физика и астрофизика индийского происхождения Субраманьяна Чандрасекара.

Чандра — третья из четырёх «Больших космических обсерваторий» запущенных NASA в конце XX — начале XXI века. Первым был телескоп «Хаббл», вторым «Комптон» и четвёртым «Спитцер».



Телескоп вот уже 20 лет занимается изучением далеких объектов с помощью рентгеновского диапазона. После того, как телескоп добудет нужные данные, их сравнивают с информацией других телескопов.

На днях американское космическое агентство опубликовало свежи снимки, полученные благодаря телескопу.

Среди опубликованных изображений — изображения центрального региона Млечного Пути, региона звездообразования NGC 604 и наша галактика.

Изображение региона звездообразования NGC 604

Млечный Путь