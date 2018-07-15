найти ×
   
  • USD -0.03
    63.13
  • EUR +0.02
    70.31
СохранитьСохранено0
×

108329

В честь юбилея телескопа NASA опубликовало новые снимки миссии

Small 8c0837760a
  • 27 июля 2019, 10:25
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

В честь 20 лет с запуска космического телескопа "Чандра" ученые NASA поделились новыми снимками, которые сделал аппарат. 

Напомним, что телескоп «Чандра» был запущен 23 июля 1999 года с космодрома Космического центра Кеннеди при помощи транспортного космического корабля «Колумбия». Станция названа в честь американского физика и астрофизика индийского происхождения Субраманьяна Чандрасекара

Чандра — третья из четырёх «Больших космических обсерваторий» запущенных NASA в конце XX — начале XXI века. Первым был телескоп «Хаббл», вторым «Комптон» и четвёртым «Спитцер».

Телескоп вот уже 20 лет занимается изучением далеких объектов с помощью рентгеновского диапазона. После того, как телескоп добудет нужные данные, их сравнивают с информацией других телескопов.

На днях американское космическое агентство опубликовало свежи снимки, полученные благодаря телескопу.

Среди опубликованных изображений — изображения центрального региона Млечного Пути, региона звездообразования NGC 604 и наша галактика.

Изображение региона звездообразования NGC 604

Изображение региона звездообразования NGC 604

Млечный Путь

Млечный Путь

Изображение ассоциации OB-звёзд Лебедь OB2.

Изображение ассоциации OB-звёзд Лебедь OB2.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Антон ХащенкоПолитолог
Почему Германию беспокоят российские выборы, а свои — нет

Ирония выборного процесса в странах победившей демократии.

00442читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
30022502читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
2141298читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

102970читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

113321603читать позжечитаю позже