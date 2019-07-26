В Мосгордуме предложили сдавать в метро пластиковую тару в обмен на билеты

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова предложила последовать примеру римского метро и запустить в столичной подземке пилотный проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездной билет, сообщает АГН «Москва».

По ее словам, так как с 1 января 2020 года в Москве начнется активный раздельный сбор отходов, то в метро также стоило бы запустить подобный проект.

«Это было бы хорошей инициативой», — приводит агентство слова столичного парламентария.

Ранее в СМИ появилась информация, что в метро итальянской столицы установили автоматы по сбору пластиковых бутылок, а при сдаче там тары можно получить взамен билет на проезд.