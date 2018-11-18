Тест: Выберите фразу о кошках и узнайте своё истинное «я»

Кошек можно любить или ненавидеть, но эти животные так давно находятся рядом с человеком, что наша жизнь без них уже немыслима. В отличие от собак, кошки не носят хозяину газету, не подают лапу, но, несмотря ни на что, люди обожают этих своенравных пушистых зверей и прощают им все прегрешения. Психологи считают, что кошка — это воплощение человеческой души и ваше отношение к ним может многое сказать о вашей личности и особенностях характера. Пройдите наш кошачий тест, чтобы узнать своё истинное «я».

Согласны с результатом? Делитесь мнением в комментариях и заодно расскажите, если ли у вас кошка. А ссылку на тест обязательно отправьте своим друзьям и знакомым.