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Депутат предложила разрешить использовать нацистскую символику в видеоиграх

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© pixabay.com

© pixabay.com

Разрешить использовать нацистскую символику в компьютерных играх предложила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Депутат подготовила соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта, уточняющего правила использования подобной символики в произведениях искусства и науки, сообщает пресс-служба фракции.

Законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства, был принят в первом чтении 25 июня.

Его авторы указали на расхождения в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Если первый запрещает пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения, то второй — использование нацистской символики в любой форме.

По словам Ямпольской, если формально исполнять этот закон, «то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены».

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