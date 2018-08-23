Прекращено дело в отношении бизнесмена из «списка Титова»

Прекращено уголовное дело в отношении краснодарского предпринимателя Александра Ярчука из так называемого списка Титова, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Бывший генеральный директор ООО «Фирма „Гравитон“» обвинялся в уклонении от уплаты налогов. В 2015 году в связи с этим Ярчуку было предъявлено обвинение.

По версии следствия, бизнесмен завысил расходы возглавляемой им организации и таким образом уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль.

После возбуждения дела Ярчук покинул Россию и обосновался в Австрии.

В январе 2016 года СК РФ объявил его в международный розыск, в ноябре того же года предпринимателя задержали в Вене, но отпустили под залог. Тогда же Генпрокуратура РФ начала процедуру экстрадиции, однако Австрия в 2018 году отказала в возвращении бизнесмена.

В пресс-службе омбудсмена отметили, что, согласно УК РФ, человек, впервые совершивший данное преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае полной уплаты суммы недоимки, пеней и штрафа. Однако следствие не прекращало дело, ссылаясь на отсутствие подобной практики.

В апреле 2019 года Ярчук, будучи в Австрии, обратился к Борису Титову, после чего он был внесен в так называемый лондонский список.

По данным на февраль 2019 года, все недоимки, пени и штрафы фирмы «Гравитон» были погашены.