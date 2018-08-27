Центробанк определился с размером комиссии за оплату по QR-коду
- 26 июля 2019, 12:38
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Банк России будет брать 0,4% при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах через систему быстрых платежей (СБП), пишет газета «Ведомости».
В ЦБ отмечают, что внедрение СПБ снизит издержки торговых точек в 2—3 раза по сравнению с ныне действующими комиссиями за прием карт.
В частности, сегодня супермаркеты платят за эквайринг 0,5—1,5%, а магазины одежды и техники — от 1 до 2,5%, приводит газета данные Центробанка.
Ранее Банк России сначала ориентировал участников рынка на тариф 0,3—0,4%, затем предложил установить диапазон ставки от 0,2 до 0,7%, напоминают «Новые Известия».
Как сообщал «Ридус», из-за предложенных ранее высоких тарифов крупный ретейл пригрозил бойкотом системы быстрых платежей (СБП).
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