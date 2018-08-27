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Центробанк определился с размером комиссии за оплату по QR-коду

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© pixabay.com

© pixabay.com

Банк России будет брать 0,4% при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах через систему быстрых платежей (СБП), пишет газета «Ведомости».

В ЦБ отмечают, что внедрение СПБ снизит издержки торговых точек в 2—3 раза по сравнению с ныне действующими комиссиями за прием карт.

В частности, сегодня супермаркеты платят за эквайринг 0,5—1,5%, а магазины одежды и техники — от 1 до 2,5%, приводит газета данные Центробанка.

Ранее Банк России сначала ориентировал участников рынка на тариф 0,3—0,4%, затем предложил установить диапазон ставки от 0,2 до 0,7%, напоминают «Новые Известия».

Как сообщал «Ридус», из-за предложенных ранее высоких тарифов крупный ретейл пригрозил бойкотом системы быстрых платежей (СБП).

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