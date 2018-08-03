Уже этой ночью Dragon состыкуется с МКС

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). Это произошло ночью 26 июля.



Сообщается, что корабль доставит на МКС 2,5 тонны груза, среди которого новый стыковочный узел IDA-3: с его помощью в будущих миссиях корабли SpaceX и Boeing смогут стыковаться с космической станцией.

Изначально запуск корабля был назначен на четверг, но из-за погодных условий его перенесли на сегодня. Сейчас Dragon уже приближается к МКС, чтобы ночью произвести стыковку.

Помимо основной посылки — адаптера IDA-3, космический корабль должен доставить на орбиту около 2,5 тонны оборудования для научных экспериментов. Один из самых интересных приборов — лаборатория для создания человеческих органов для их будущей трансплантации, исследования в области восстановления костной ткани и других экспериментов в области медицины и биологии.

На корабле также находится экспериментальный американский биопринтер BioFabrication Facility для печати ткани из живых клеток, которую потом можно пересадить человеку.

В SpaceX сообщили, что Dragon будет находиться на орбите до середины августа и в 20-х числах он вернется на Землю.

На сегодняшний день этот космический корабль является единственным грузовым судном, способным возвращать грузы с МКС на Землю.