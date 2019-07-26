Сенаторы одобрили запрет на продление срока ареста бизнесменов

В Совете Федерации на пленарном заседании в пятницу, 26 июля, одобрили закон, запрещающий продлевать срок содержания под стражей бизнесменов, если по возбужденному против них уголовному делу не проводятся активные следственные действия.

Вносимые в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ поправки обязывают следствие обосновывать суду причины ходатайства о продлении срока содержания предпринимателей в СИЗО.

При этом следствие обязано объяснить суду, почему необходимые действия не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей. Суд же, в свою очередь, вправе продлить арест на меньший срок, чем просит следствие.

Заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина сообщила во время заседания, что вносимые изменения в статью УПК РФ «Заключение под стражу» уточняют перечень лиц, в отношении которых не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при том условии, что они постоянно живут в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда.

В частности, к таким лицам относятся совершившие преступления против собственности индивидуальные предприниматели, а также представители коммерческих организаций.