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СМИ сообщили о вероятном росте цен на сладости

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© pexels.com

© pexels.com

В России в ближайшие полгода могут подорожать кондитерские изделия, пишет газета «Известия», ссылаясь на заместителя главы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову.

По ее словам, ценовые изменения на 5—7% могут произойти из-за новой нормы, лишающей импортеров пальмового масла льготного НДС в 10%.

Петрова отметила, что в настоящее время растительные жиры являются самыми дешевыми, «поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги».

Поправка к Налоговому кодексу должна вступить в силу после 1 октября нынешнего года.

В свою очередь исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал изданию, что, по его мнению, продукция подорожает на 5%.

По его словам, повышение приведет к отвлечению оборотных средств у компаний, импортирующих продукцию.

В итоге это скажется на ее стоимости, — приводит газета его слова.

Как сообщал «Ридус», в начале июля Росстат назвал наиболее подорожавшие за последнее время товары.

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