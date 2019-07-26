Стали известны подробности задержания танкера Neyma Украиной

Старший механик задержанного Украиной российского танкера Сергей Карпов рассказал после возвращения в Москву о действиях сотрудников Службы безопасности Украины.

По его словам, сотрудники СБУ вели себя корректно, не грубили и не применяли силу. При этом Карпов отметил, что принимавшие участие в обыске говорили по-русски. «Украинской речи даже не слышно было», — цитирует механика РИА Новости.



«Когда зашли на судно — откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали? Стандартные вопросы. Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — все серьезно. Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — добавил Сергей Карпов, отметив, что перемещение российских моряков никто не ограничивал.



В Россию экипаж задержанного танкера добирался самолетом через Кишинев. На задержание танкера отреагировали в международных организациях: в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. В самой Москве решение украинских властей не задерживать российских моряков назвали «тенденцией в направлении возвращения Киева в правовое поле», передает ТАСС.

Напомним, накануне сотрудники СБУ совместно с коллегами из Военной прокуратуры задержали зашедший в порт Измаил для ремонта российский танкер Neyma, который якобы блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Судно было «признано вещественным доказательством», а находившимся на нем российским морякам после допроса разрешили покинуть Украину.

Как сообщал «Ридус», 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». При задержании применялось оружие, а буксир «Яны Капу» столкнулся с российским пограничным судном «Дон». Экипаж украинских судов был арестован и предан суду за незаконное пересечение государственной границы России.

В настоящее время все 24 нарушителя границы находятся под арестом в московских СИЗО. Задержанные украинские моряки объявили себя военнопленными. В Госдепартаменте США вступились за Украину и пригрозили России «изоляцией», а затем дополнительно — «болью и последствиями». Президент Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков.