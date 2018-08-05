Кошки-мышки: художник рисует остроумные комиксы о жизни зверей и людей

Московский художник Евгений Федотов создаёт комиксы под названием «Кошки-Мышки», в которых с помощью забавных иллюстраций рассказывает о жизни с домашними животными и о том, что было бы, если бы звери были похожи на людей и умели говорить. Остроумные зарисовки напомнят вам о жизненных ситуациях, с которыми сталкивается каждый человек, и обязательно поднимут настроение. Собрали для вас весёлые и немножко философские картинки, которые понравятся всем, кто любит хороший юмор.

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Ранее «Ридус» публиковал смешные комиксы о крокодиле, которому приходится жить среди людей и сталкиваться с абсурдными проблемами.

Также мы рассказывали о жизни букашек, чьи проблемы до смешного схожи с людскими.

А ещё мы приводили доказательства, что все мы немного гусь, — уморительные комиксы о нас с вами.