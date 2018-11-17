Сотрудники СК пришли к теще независимого кандидата в Мосгордуму

Сотрудники Следственного комитета нанесли визит теще независимого кандидата в Мосгордуму Романа Юнемана, о чем сам кандидат узнал по телефону, находясь в своей квартире по месту прописки.

«У тещи я не прописан, я просто когда-то там жил, но это было давно. Сказали, что хотят мне что-то вручить, но что именно — не сказали. Обещали завтра заехать по актуальному адресу, мол, принесем — увидите», — рассказал Юнеман «Ридусу».

По его словам, сотрудники СК «ломились в подъездную дверь, нахамили консерьержке, толкнули и провели против нее силовой прием». О визите силовиков Юнеман узнал, вернувшись с заседания клуба «Достоевский», трансляцию которого вел «Ридус».

В отличие от многих других независимых кандидатов, Роману Юнеману удалось пройти регистрацию — Мосгоризбирком проверил и признал подлинными поданные за него подписи москвичей. При этом Юнеман принял участие в санкционированном властями митинге на проспекте Сахарова 20 июля, во время которого он нес плакат с надписью «Меня зарегистрировали — регистрируйте всех независимых».



Однако причину визита к нему правоохранителей кандидат в депутаты не знает. У себя на странице в Facebook он предложил им обратиться к нему напрямую, дабы снять все вопросы.

Накануне, 24 июля в Москве прошли обыски в квартирах у незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, которые также участвовали в митингах с требованием допустить их на выборы. В тот же день был арестован на 30 суток глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный. Его осудили за повторное совершение административного правонарушения, связанного с призывами к участию в несогласованном публичном мероприятии.(статья 20.2 КоАП РФ).



25 июля получившая отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы по 43 избирательному округу Любовь Соболь была вызвана на допрос в СКР. Некоторые другие оппозиционеры также были вызваны на допрос по уголовному делу, среди пунктов которого — призывы и угрозы к насилию в отношении членов Центризбиркома и МГИК.



Ранее в ходе митинга на проспекте Сахарова в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты столичного парламента Навальный и не прошедшие регистрацию кандидаты в депутаты Москгордумы предложили выйти 27 июля к зданию мэрии Москвы. В полиции назвали акцию 27 июля незаконной и призвали москвичей воздержаться от участия в ней.

