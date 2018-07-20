Звезду Голливуда лишили работы за вызывающее поведение

Знаменитую американскую актрису Фэй Данауэй, удостоенную «Оскара» за роль в фильме «Телесеть», и известную по фильмам «Бонни и Клайд», «Китайский квартал», «Три дня Кондора» и «Глаза Лоры Марс», отстранили от участия в бродвейской постановке «Чаепитие в пять», в которой она исполняла роль другой голливудской кинозвезды прошлого Кэтрин Хепберн.

Как сообщает New York Post, 78-летнюю Данауэй уволили из-за слишком неуживчивого характера.

По данным издания, она создавала во время работы «враждебную и опасную среду», из-за чего ее партнеры по спектаклю стали беспокоиться за свою безопасность.

Запланированное на 10 июля представление даже пришлось отменить, так как звезда начала швыряться вещами, когда на нее попытались надеть парик. Кроме того, она ударила одного из участников труппы и принялась оскорблять коллег разгневанная отменой спектакля.

Источник также рассказал изданию о бесконечных скандальных выходках и капризах актрисы. Она не только часто опаздывала на репетиции и не могла выучить текст, но и требовала, чтобы во время репетиций никто не носил белую одежду, так как это ее отвлекает.

Однажды звезда даже швырнула на пол тарелку с салатом, объяснив это тем, что она на диете. В другой раз Данауэй выдернула все седые волосы из своего сценического парика, сославшись на то, что она хочет играть более молодую версию Кэтрин Хепберн.