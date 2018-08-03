Оборвавшийся во время грозы провод убил двух школьниц в Смоленской области
- 25 июля 2019, 16:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Две девочки 10 и 14 лет погибли в результате обрыва провода линии электропередачи около одного из домов в деревне Княжино Смоленской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Предварительно следствием установлено, что во время грозы электрический провод оборвался и упал на одну из девочек, а второй ребенок зацепил его ногой, в результате чего дети скончались от удара током.
В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
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