Оборвавшийся во время грозы провод убил двух школьниц в Смоленской области

Две девочки 10 и 14 лет погибли в результате обрыва провода линии электропередачи около одного из домов в деревне Княжино Смоленской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Предварительно следствием установлено, что во время грозы электрический провод оборвался и упал на одну из девочек, а второй ребенок зацепил его ногой, в результате чего дети скончались от удара током.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.