Фотографы со всего мира показали, что значит веселье

Жители разных стран, скорее всего, имеют различные представления о счастье и радости. Чтобы составить общее впечатление об этих эмоциях, фотографов со всего мира попросили показать, что значит веселье. Результаты были опубликованы на сайте компании AGORA images в рамках фотоконкурса Fun-2019. И эти фотографии показывают, что человеку не нужно много вещей и дорогих гаджетов, чтобы хорошо провести время. Счастливые моменты создают дружная компания и эмоциональные занятия. Собрали для вас несколько снимков, на которых люди веселятся в своих уголках планеты.

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Какая из этих фотографий вам больше всего понравилась? Расскажите, какая картинка приходит вам в голову, когда вы слышите слово «веселье»?