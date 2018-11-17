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Собаки поиграли с воздушным шариком и восхитили соцсети

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  • 25 июля 2019, 13:03
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стало вирусным видео с двумя собаками, которые играют с воздушным шариком на лужайке перед домом. Псы по очереди подпрыгивают вверх, чтобы ударить белый шар носом, и делают это так синхронно, что видео завораживает. 

Более идеальной пары собак не существует.
The perfect dog couple doesn't exis...

Забавный ролик собрал почти 30 тысяч лайков на портале Reddit и свыше 700 тысяч просмотров на Imgur. В комментариях люди восхищаются синхронностью собак и той вежливостью, с которой они уступают друг другу очередь.

Кажется, им очень весело! Круто.
Интересно, что они в основном вращаются по часовой стрелке, когда прыгают.
Впечатлён тем, как высоко эти собаки прыгают LOL!
Суперкруто, что они вращаются в середине прыжка, чтобы приземлиться мордой к воздушному шару. 
И они уважают очередь каждого. Умнее людей. 💜💜
Да, тот факт, что они делают это по очереди, просто потрясающий.
Я хочу таких отношений!
Я могу смотреть это часами, это приносит мне радость :)
Вот почему я люблю интернет.
Летающие бегемоты.
Удивительно, что у хозяев такой красивый задний двор, а не разрушенный этими активными собаками.
Я думаю, что множеству людей будет интересно наблюдать за этим видом спорта, как за теннисом, например.
Клянусь, я мог бы смотреть на это часами!
Спасибо! Мне нужно было это сегодня.
Я не могу улыбаться ещё сильнее, глядя на это!
Это очаровательно)
Мне нужна собственная собака.
Мне нужен собственный дом.
Это одно из самых счастливых видео, которые я когда-либо смотрел!

А у вас есть собака? А может, две или три? Расскажите, как они уживаются друг с другом.

Ранее «Ридус» рассказывал, как собаку обучили выполнять заклинания из книги о волшебнике Гарри Поттере. Акцио, пёс! 

Также мы писали, как слепой и глухой пёс научился выполнять команды. Его хозяин дрессирует питомца с помощью прикосновений. 

И ещё больше поразила соцсети собака, которая научилась играть в дженгу и даже обыграла человека. Кроме того, этот уникальный пёс катается на скейте, играет на барабанах, танцует и занимается йогой.

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