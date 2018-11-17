Собаки поиграли с воздушным шариком и восхитили соцсети

В интернете стало вирусным видео с двумя собаками, которые играют с воздушным шариком на лужайке перед домом. Псы по очереди подпрыгивают вверх, чтобы ударить белый шар носом, и делают это так синхронно, что видео завораживает.

Более идеальной пары собак не существует.

Забавный ролик собрал почти 30 тысяч лайков на портале Reddit и свыше 700 тысяч просмотров на Imgur. В комментариях люди восхищаются синхронностью собак и той вежливостью, с которой они уступают друг другу очередь.

Кажется, им очень весело! Круто.

Интересно, что они в основном вращаются по часовой стрелке, когда прыгают.

Впечатлён тем, как высоко эти собаки прыгают LOL!

Суперкруто, что они вращаются в середине прыжка, чтобы приземлиться мордой к воздушному шару.

И они уважают очередь каждого. Умнее людей. 💜💜

Да, тот факт, что они делают это по очереди, просто потрясающий.

Я хочу таких отношений!

Я могу смотреть это часами, это приносит мне радость :)

Вот почему я люблю интернет.

Летающие бегемоты.

Удивительно, что у хозяев такой красивый задний двор, а не разрушенный этими активными собаками.

Я думаю, что множеству людей будет интересно наблюдать за этим видом спорта, как за теннисом, например.

Клянусь, я мог бы смотреть на это часами!

Спасибо! Мне нужно было это сегодня.

Я не могу улыбаться ещё сильнее, глядя на это!

Это очаровательно)

Мне нужна собственная собака.

Мне нужен собственный дом.

Это одно из самых счастливых видео, которые я когда-либо смотрел!

А у вас есть собака? А может, две или три? Расскажите, как они уживаются друг с другом.

Ранее «Ридус» рассказывал, как собаку обучили выполнять заклинания из книги о волшебнике Гарри Поттере. Акцио, пёс!

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И ещё больше поразила соцсети собака, которая научилась играть в дженгу и даже обыграла человека. Кроме того, этот уникальный пёс катается на скейте, играет на барабанах, танцует и занимается йогой.