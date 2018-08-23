В панцирях древних моллюсков нашли «посланцев из космоса»

Палеонтолог из Университета Южной Флориды во время исследования окаменелых останков моллюсков обнаружил в их панцирях необычный предмет — десятки крошечных стеклянных шариков. Анализ показал, что в них содержится большое количество кремнезема.

Как правило, такие бусинки могут возникать под воздействием тепла в результате вулканической или промышленной деятельности, уточнили специалисты.

Окаменелости обнаружили в формации Тамиами во Флориде около десяти лет назад. Удивительно, но поблизости Тамиами нет никаких вулканических источников. А от промышленной деятельности эти стеклянные шарики возникнуть не могли, так как их возраст составляет от 5 миллионов до 12 тысяч лет.

Необычные бусины заинтересовали ученых, и они провели исследование. Всего специалистам удалось собрать 83 стеклянных шарика внутри раковин южного куаха, которые долгое время пролежали на складе, и только недавно их заново рассмотрели.

Бусины сравнили с образцами вулканической породы из соседних регионов, но по составу они не совпали. Ученые уверены, что стеклянные шарики попали в раковины моллюсков незадолго до или после смерти, так как раковина через недолгое время после кончины куаха закрывается.



Тогда исследователи предположили, что эти шарики — остатки древнего метеорита, врезавшегося в Землю. Он крошился от перегрева и оставил в атмосфере немало мусора, который остыл и затвердел в форме крошечных стеклянных шариков, называемых микротектитами, прежде чем упасть на поверхность планеты.