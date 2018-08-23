найти ×
   
  • USD +0.04
    63.16
  • EUR -0.03
    70.29
СохранитьСохранено0
×

007733

В панцирях древних моллюсков нашли «посланцев из космоса»

Small 8c0837760a
  • 25 июля 2019, 11:47
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Палеонтолог из Университета Южной Флориды во время исследования окаменелых останков моллюсков обнаружил в их панцирях необычный предмет — десятки крошечных стеклянных шариков. Анализ показал, что в них содержится большое количество кремнезема.

Как правило, такие бусинки могут возникать под воздействием тепла в результате вулканической или промышленной деятельности, уточнили специалисты.

Окаменелости обнаружили в формации Тамиами во Флориде около десяти лет назад. Удивительно, но поблизости Тамиами нет никаких вулканических источников. А от промышленной деятельности эти стеклянные шарики возникнуть не могли, так как их возраст составляет от 5 миллионов до 12 тысяч лет.

Необычные бусины заинтересовали ученых, и они провели исследование. Всего специалистам удалось собрать 83 стеклянных шарика внутри раковин южного куаха, которые долгое время пролежали на складе, и только недавно их заново рассмотрели.

Бусины сравнили с образцами вулканической породы из соседних регионов, но по составу они не совпали. Ученые уверены, что стеклянные шарики попали в раковины моллюсков незадолго до или после смерти, так как раковина через недолгое время после кончины куаха закрывается.

Тогда исследователи предположили, что эти шарики — остатки древнего метеорита, врезавшегося в Землю. Он крошился от перегрева и оставил в атмосфере немало мусора, который остыл и затвердел в форме крошечных стеклянных шариков, называемых микротектитами, прежде чем упасть на поверхность планеты.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
613724360читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296592читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

16660251читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

1007807читать позжечитаю позже