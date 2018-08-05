Горящий на МКАД автомобиль «Почты России» попал на видео
- 24 июля 2019, 22:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На МКАД загорелся автомобиль «Почты России».
Видео с места происшествия опубликовал ФАН.
На кадрах видно, что машина стоит в крайнем правом ряду у отбойника и полыхает. Попытки потушить ее закончились безрезультатно, о чем свидетельствуют многочисленные огнетушители, окружающие автомобиль, и следы пены.
Открытая дверь говорит о том, что водитель успел вовремя покинуть машину.
Однако письма, бандероли и посылки, которые, могли находиться в салоне, теперь, уже вряд ли доедут до адресатов.
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