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Умер актер из «Бегущего по лезвию» Рутгер Хауэр

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© ИТАР-ТАСС/Интерпресс

© ИТАР-ТАСС/Интерпресс

В возрасте 75 лет скончался знаменитый голландский актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety.

По данным издания, он умер 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Хауэр известен по ранним фильмам своего соотечественника Пола Верховена, а также по фантастической ленте Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию».

Известие о кончине актера подтвердил его агент Стив Кенис. Он рассказал, что похороны Хауэра состоялись 24 июля.

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