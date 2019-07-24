Умер актер из «Бегущего по лезвию» Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый голландский актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety.

По данным издания, он умер 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Хауэр известен по ранним фильмам своего соотечественника Пола Верховена, а также по фантастической ленте Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию».

Известие о кончине актера подтвердил его агент Стив Кенис. Он рассказал, что похороны Хауэра состоялись 24 июля.