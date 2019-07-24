25 абсурдных комиксов для тех, кто понимает в чёрном юморе

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Художник, который известен в соцсетях под именем Мистер Ловенштейн (Mr. Lovenstein) прославился в интернете благодаря своим юмористическим комиксам о нелепых человечках. Короткие зарисовки рассказывают о безумных и абсурдных ситуациях, которые случаются с героями, и каждая из них наполнена сарказмом и обильно присыпана чёрным юмором.

Я рисую глупые истории о глупых человечках, живущих в глупом мире и попадающих в глупые ситуации. Вдохновение черпаю из окружающего мира и смешных историях, которые случаются со мной и моими друзьями. Некоторые люди упрекают меня в том, что я шучу на непозволительные темы, но лично я убеждён, что для юмора не существует запретных тем, нужно только отбросить предрассудки — говорит о своём творчестве автор.

Иллюстратор начал создавать юмористические комиксы восемь лет назад и не собирался делать это основным занятием и зарабатывать на иллюстрации деньги. Однако сейчас на Instagram подписано уже 250 тысяч человек, а за обновлениями странички в Facebook следит свыше 410 тысяч последователей, которым нравится своеобразный юмор автора.

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А вы любите комиксы? Какая из этих картинок понравилась вам больше остальных?