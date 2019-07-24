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Сотрудницу почты на Урале лишили свободы за присвоение лотерейных билетов

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Бывший руководитель отдела продаж екатеринбургского филиала «Почты России» Надежда Нелюбина была приговорена Кировским районным судом Екатеринбурга к полутора годам лишения свободы за присвоение лотерейных билетов на сумму более 2 миллионов рублей.

Как сообщает региональная прокуратура, обвиняемая использовала билеты при розыгрыше соответствующих тиражей лотерей и получала по ним выигрыши.

По версии следствия, за период с декабря 2017 по март 2018 года Нелюбина забрала себе вверенные ей 21 373 лотерейных билета стоимостью 100 рублей каждый, тем самым использовав свое служебное положение в корыстных целях.

Подсудимая полностью признала свою вину, в связи с чем дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства — без допроса свидетелей и исследования доказательств, говорится в сообщении.

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