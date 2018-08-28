На Украине начали продавать бюсты Зеленского

На одном из популярных украинских интернет-сервисов объявлений начинается продажа бюстов президента страны Владимира Зеленского, сообщает агентство «Украинские новости».

На сайте сервиса говорится, что официальные продажи начнутся в четверг, 25 июля.

Бюст весит 2,5 килограмма, его высота составляет 23 сантиметра, цена — 2 тысячи гривен, что примерно равно 78 долларам США.

Он изготовлен, как говорится в сообщении сервиса, из скульптурного гипса и покрыт тремя слоями лака, а также сусальным золотом.

Изделие выполнено в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый.



Украинское агентство напоминает, что во время инаугурации Зеленский заявил, что в кабинетах чиновников не должно быть его портретов, потому что «президент не икона, президент — это не портрет».

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая нынешнего года.