В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве Никиты Белянкина

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина, сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью Генпрокуратуры республики.

Срок его содержания под стражей составит 40 дней.

В Генпрокуратуре Армении рассказали агентству, что ведомство сообщило российским коллегам об аресте и попросило передать его дело для уголовного преследования.

При этом имя арестованного не называется.

В начале июля, как сообщал «Ридус», обвиняемый в убийстве ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина Оганес Айрапетян был объявлен в международный и федеральный розыск.

Напомним, Никита Белянкин ранее служил в Сирии в рядах спецназа ГРУ, до военной карьеры участвовал в движении «антифа» и снимался в кино. Он был убит вечером 1 июня в подмосковном Путилково, где попытался разогнать десятерых человек, напавших с ножами на незнакомца, но сам получил удар ножом в сердце.

Похороны Белянкина прошли 6 июня на Митинском кладбище столицы.

Часть подозреваемых в убийстве скрылась в Армении, но нескольких участников драки еще в начале июня суд арестовал на два месяца. Всего арестованы девять человек.