найти ×
   
  • USD -0.01
    63.12
  • EUR -0.31
    70.32
СохранитьСохранено0
×

-3015105

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве Никиты Белянкина

Small default
Никита Белянкин © Коллаж/Ridus

Никита Белянкин © Коллаж/Ridus

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина, сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью Генпрокуратуры республики.

Срок его содержания под стражей составит 40 дней.

В Генпрокуратуре Армении рассказали агентству, что ведомство сообщило российским коллегам об аресте и попросило передать его дело для уголовного преследования.

При этом имя арестованного не называется.

В начале июля, как сообщал «Ридус», обвиняемый в убийстве ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина Оганес Айрапетян был объявлен в международный и федеральный розыск.

Напомним, Никита Белянкин ранее служил в Сирии в рядах спецназа ГРУ, до военной карьеры участвовал в движении «антифа» и снимался в кино. Он был убит вечером 1 июня в подмосковном Путилково, где попытался разогнать десятерых человек, напавших с ножами на незнакомца, но сам получил удар ножом в сердце.

Похороны Белянкина прошли 6 июня на Митинском кладбище столицы.

Часть подозреваемых в убийстве скрылась в Армении, но нескольких участников драки еще в начале июня суд арестовал на два месяца. Всего арестованы девять человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
33617886читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
16660251читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

2141298читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

14255849читать позжечитаю позже