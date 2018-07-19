Суд в Петербурге признал виновным чиновника, бравшего взятки медом и яйцами
- 23 июля 2019, 18:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал инспектора комитета по вопросам законности Сергея Бутина виновным в получении взятки и мелком взяточничестве.
В качестве наказания его оштрафовали на 650 тыс. рублей и лишили права занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления сроком на два года, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Следствием и судом было установлено, что Бутин в течение трех лет брал взятки от лиц, торговавших в неположенных местах. За непривлечение к ответственности он получил от одной продавщицы не менее 32 тысяч рублей.
Кроме того, чиновник забирал у продавцов различные товары: банку меда за 700 рублей и три банки масла по 100 рублей каждая.
«У продавца К., с той же улицы, забрал шесть десятков яиц на сумму 600 рублей», — приводит сообщение «Интерфакс».
Обвиняемый признал свою вину частично, пояснив суду, что мед он не брал.
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