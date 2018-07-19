Суд в Петербурге признал виновным чиновника, бравшего взятки медом и яйцами

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал инспектора комитета по вопросам законности Сергея Бутина виновным в получении взятки и мелком взяточничестве.

В качестве наказания его оштрафовали на 650 тыс. рублей и лишили права занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления сроком на два года, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Следствием и судом было установлено, что Бутин в течение трех лет брал взятки от лиц, торговавших в неположенных местах. За непривлечение к ответственности он получил от одной продавщицы не менее 32 тысяч рублей.

Кроме того, чиновник забирал у продавцов различные товары: банку меда за 700 рублей и три банки масла по 100 рублей каждая.

«У продавца К., с той же улицы, забрал шесть десятков яиц на сумму 600 рублей», — приводит сообщение «Интерфакс».

Обвиняемый признал свою вину частично, пояснив суду, что мед он не брал.