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Тест: Каков ваш математический IQ?

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  • 23 июля 2019, 18:52
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) составил короткий тест на IQ, который состоит всего из трёх математических заданий. В рамках эксперимента учёный проверил этот тест на группе из 3000 участников и только 17% из них смогли дать три правильных ответа из трёх. Остальные 83% потерпели неудачу, потому что, по сообщению издания Mirror, простой на первый взгляд тест — на самом деле с подвохом. Поэтому будьте очень внимательны!

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Пишите в комментариях, а тест отправьте своим друзьям-гениям.

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