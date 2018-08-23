Тест: Каков ваш математический IQ?

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) составил короткий тест на IQ, который состоит всего из трёх математических заданий. В рамках эксперимента учёный проверил этот тест на группе из 3000 участников и только 17% из них смогли дать три правильных ответа из трёх. Остальные 83% потерпели неудачу, потому что, по сообщению издания Mirror, простой на первый взгляд тест — на самом деле с подвохом. Поэтому будьте очень внимательны!

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Пишите в комментариях, а тест отправьте своим друзьям-гениям.