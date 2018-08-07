На супергероев нарисовали забавные карикатуры

Художник Си Дин (Xi Ding) родился в китайском городе Шанхай, а потом уехал в Австрию и остался там жить. Иллюстратор любит создавать карикатуры на известных киноперсонажей. И одну из своих серий он посвятил героям вселенной Марвел. Собрали для вас самые интересные шаржи на супергероев, которым очень идут новые образы. За творчеством карикатуриста следит 160 тысяч подписчиков в Instagram.

1. Доктор Стрэндж

2. Гамора

3. Тор

4. Железный Человек

5. Мантис

6. Мистерио

7. Танос

8. Чёрная Вдова

9. Локи

10. Киллмонгер

11. Грут

12. Капитан Америка

13. Звёздный Лорд

14. Чёрная Вдова

15. Человек-паук

16. Халк

17. Капитан Марвел

18. Чёрная Пантера

19. Человек-муравей

20. Алая Ведьма Ванда Максимофф

21. Соколиный Глаз

Ранее «Ридус» публиковал юмористические иллюстрации русской художницы из серии «Пенсионерия», в которой супергерои состарились, отправились на пенсию и веселятся там вовсю.

Также мы рассказали, что могли бы рекламировать супергерои, по версии пермячки. Халку досталось успокоительное, Железному Человеку — утюг, а Женщине-кошке — бутылочка горячительного.

А ещё мы публиковали работы иллюстратора, в которых Супермен, Дэдпул, Бэтмен и другие героические парни стали отцами. Их это тот случай, когда яблоко от яблони недалеко падает.

