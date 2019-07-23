«Росконтроль» выбрал самые вкусные семечки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» перепроверил жареные семечки, назвав лучших производителей этого продукта в 2019 году.

«В общей сложности специалисты проверили семечки семи брендов: „Кубанские“, „Золотая семечка“, „Бабкины семечки“, „ВкусВилл“, „Степановна“, „От Атамана / Кубанское золото“ и „От Мартина“. По данным „Росконтроля“, все семечки оказались безопасными. Лидером рейтинга стали семечки торговой марки „ВкусВилл“», — сообщает «Лента.ру».

У семечек «Степановна» и «От Атамана / Кубанское золото» оказался затхлый запах, а «Кубанские» семечки оказались самыми мелкими. Лучше всего с размером дела обстоят у «Золотой семечки», «Бабкиных семечек» и «От Атамана / Кубанское золото».



«Выбирая между жареными семечками, потребитель предпочтет крупные мелким. Чем семена больше, тем лучше. Определяющую роль играет вкус — если среди хороших семян встречаются прогорклые, пережженные или недожаренные семечки, вряд ли потребитель захочет снова купить пакетик семян той же марки. И конечно, в пакетике с качественными семенами должно быть как можно меньше лузги (шелухи)», — таковы были критерии оценки.

«Росконтроль» уже проверял жареные семечки популярных производителей в 2017 году, и тогда лучшей по совокупности качеств была признана продукция под марками «ВкусВилл», «Бабкины семечки» и «От Мартина», а худшей — «От атамана».

Напомним, семечки — это очень калорийный продукт, также при обжаривании в семечках накапливаются канцерогенные продукты перекисного окисления жиров. Если семечки неправильно хранятся, например в помещении высокая влажность, то в них может появиться опасный афлатоксин. Это канцерогенный продукт жизнедеятельности плесневых грибов.

Недавно эксперты «Росконтроля» проверяли креветки, конфеты и куриное мясо. И если проблемы с конфетами свелись к недостоверным сведениям на упаковке да трансжирам, то в двух остальных случаях проверка показала пугающие результаты. Так, в креветках из магазинов «Перекресток», «Ашан» и «Карусель» содержание мышьяка в два раза превысило допустимые пределы. Почти во всех образцах курятины от популярных производителей было выявлено повышенное содержание микроорганизмов, в том числе кишечной палочки и сальмонеллы.