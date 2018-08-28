СМИ узнали новые подробности трагедии на «Лошарике»

СМИ узнали новые детали трагедии на глубоководной станции АС-31 в Мотовском заливе Баренцева моря, где погибли российские моряки-гидронавты.

«Весь экипаж после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в четком соответствии с „Руководством по борьбе за живучесть“. Подводники, по данным участников расследования, до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства», — пишет газета «Коммерсант».

По информации издания, погибли гидронавты от мощного взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа. Их гибель не была предрешена — пожар начался во время стыковки станции АС-31 с лодкой-носителем, и офицеры имели возможность спастись, но вместо этого стали спасать свой уникальный глубоководный аппарат.



Газета отмечает, что отчасти героизм подводников мог носить вынужденный характер: действующее в военно-морском флоте «Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок» предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность.

После того как командиру экипажа капитану первого ранга Константину Сомову доложили о появлении дыма в аккумуляторном отсеке, он сообщил о ЧП командиру подводной лодки-носителя, приказал проверить дыхательные аппараты и перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть. После этого «Лошарик» покинуло шесть человек, а на станции осталось десять офицеров-гидронавтов, которые продолжили борьбу за живучесть корабля.

Оставшиеся на АС-31 гидронавты погибли только после того, как израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения, в том числе огнетушители, баллоны пеногенерирующей установки и емкости с фреоном, а также исчерпали запасы воздуха для дыхания, на что у них ушло около 40 минут. На помощь им отправились четверо гидронавтов из второго экипажа, но и они погибли при невыясненных пока обстоятельствах. Вероятно, взрыв аккумуляторной батареи произошел именно в момент подготовки экипажа к эвакуации, предполагают эксперты. Чтобы проверить эту версию, сейчас проводятся многочисленные экспертизы.

Напомним, по официальной версии, 14 российских моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море во время пожара в аккумуляторном отсеке из-за отравления продуктами горения. ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик». Судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

Президент Владимир Путин назвал состав команды высокопрофессиональным, а Минобороны опубликовало список их имен. Затем появились фотографии подлодки-носителя глубоководного аппарата на базе Северного флота, а также самих погибших моряков. Тип подводного аппарата, на котором произошла авария, и его точное задание власти назвать отказались, сославшись на секретность. Тем не менее в СМИ о «Лошарике» можно найти довольно много информации.



По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, военные ценой своих жизней смогли спасти как подводное судно, так и других находившихся на борту людей. «В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски», — подчеркнул Шойгу.

Похороны 14 офицеров-подводников состоялись на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом погибших на подводной лодке «Курск». Посмертно звания Героя России были удостоены капитаны 1-го ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин, Константин Сомов, а также капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев. Остальные десять погибших членов экипажа были награждены орденом Мужества.