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В России ввели в эксплуатацию самый мощный спутник связи

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

Самый мощный в российской орбитальной группировке телекоммуникационный космический спутник «Ямал-601» введен в эксплуатацию.

Все сети, ранее работавшие на спутнике «Ямал-202», переведены на новый аппарат.

«Ямал-601» вместо прежнего космического аппарата будет оказывать услуги фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также территории ряда стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Спутник также будет предоставлять пользователям услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне на территории России, сообщается на сайте компании-оператора «Газпром космические системы».

Как сообщал «Ридус», в конце мая с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с самым мощным российским спутником связи «Ямал-601».

Аппарат был создан с использованием комплектующих, поставленных французской компанией Thales Alenia Space.

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