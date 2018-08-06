В России ввели в эксплуатацию самый мощный спутник связи
- 22 июля 2019, 14:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Самый мощный в российской орбитальной группировке телекоммуникационный космический спутник «Ямал-601» введен в эксплуатацию.
Все сети, ранее работавшие на спутнике «Ямал-202», переведены на новый аппарат.
«Ямал-601» вместо прежнего космического аппарата будет оказывать услуги фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также территории ряда стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Спутник также будет предоставлять пользователям услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне на территории России, сообщается на сайте компании-оператора «Газпром космические системы».
Как сообщал «Ридус», в конце мая с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с самым мощным российским спутником связи «Ямал-601».
Аппарат был создан с использованием комплектующих, поставленных французской компанией Thales Alenia Space.
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