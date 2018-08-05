В Югре пресекли деятельность радикальной организации «Домой в СССР»

В Нижневартовске правоохранители задержали более 20 членов радикальной организации «Домой в СССР», сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, радикалы планировали вооруженные захваты административных зданий.

«Подобные спецоперации в эти дни пройдут, скорее всего, по всей стране, так как эти эсэсэсэровцы уже все границы перешли», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что поводом для спецоперации, за которой следили генералы из Москвы, стало решение радикалов о захвате одного помещения в центре города.

Вооруженная ломами группа ворвалась вечером в субботу, 20 июля, в здание, взломав двери закрытого офиса, однако через несколько секунд там же оказались сотрудники СОБРа и ФСБ.

Радикалы заявляли правоохранителям о «приказе председателя горисполкома» и угрожали им «прокуратурой СССР».

Источник также добавил, что эти люди «показывали изданные ими же приказы и вели себя так, будто уверены в правомерности своих действий».

Собеседник агентства отметил, что задержания сторонников радикального движения, в том числе членов «Государственно-Народной Чрезвычайной Комиссии СССР» (ГНЧК — силовой блок организации), проходили по всему городу.