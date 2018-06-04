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Хозяева животных поделились фото, где они и питомцы удивительно похожи

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  • 22 июля 2019, 15:15
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В мультфильме «101 далматинец» есть сцена, в которой владельцы выгуливают своих собак и каждое животное поразительно похоже на хозяина. Оказывается, в жизни часто бывает так же — люди и звери иногда выглядят как близнецы. Недавно пользователь Twitter Гарри Клейтон-Райт (Harry Clayton-Wright‏) опубликовал на странице фотографию знаменитой актрисы Элизабет Тейлор, которая надела парик, чтобы её причёска выглядела в точности как у её маленькой собачки породы ши-тцу. Пост быстро стал вирусным и набрал почти 20 тысяч лайков, 3,5 тысячи ретвитов и свыше 260 комментариев, в которых люди поделились снимками себя с животными, чтобы показать удивительное сходство между ними. Собрали для вас самые классные кадры.

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Бонус: Тот самый кадр из мультика

А вы и ваши питомцы похожи? Что люди о вас говорят?

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