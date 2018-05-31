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Полиция нашла девушку, снимавшую танцы на могиле

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© instagram.com

© instagram.com

В Хабаровске сотрудники полиции установили личность девушки, которая снимала на видео, как ее приятельница танцует на могиле на кладбище.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полицейские выясняют обстоятельства и цели видеосъемки и ее размещения в интернете.

Установлено, что девушка живет в Хабаровске, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

Ранее в Сети появился видеоролик, в котором снято, как школьница танцует на могиле под одобрительные жесты своих друзей.

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