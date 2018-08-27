Посмотрите на концепт пассажирского самолета «Хищная птица»

Авиастроительная компания Airbus представила концепт нового «пернатого» пассажирского самолета Bird of Prey («Хищная птица»). Самолет получил такое название не только из-за агрессивной внешности, но и благодаря особым техническим характеристикам.

Этот концепт не станет серийным самолетом, но на основе Bird of Prey будут выполнены другие разработки компании.

Концепт представляет собой региональный самолет, рассчитанный на перевозку 80 пассажиров на расстояние до 1500 километров.



Инженеры компании рассказали, что самолет сделан по схеме высокоплана. Как можно заметить, некоторые части консолей крыла имеют плоскую форму, но в основании они сильно изгибаются и крепятся к фюзеляжу по отдельности.

В большинстве высокопланов эти части соединены центропланом, но мы решили изменить конфигурацию. Также под крылом Bird of Prey установлено четыре турбовинтовых двигателя — по два с каждой стороны. Такие особенности позволили существенно снизить расход топлива, — уточнили разработчики.

Хвост у самолета тоже интересный, сделанный по подобию птичьего хвоста. На каждом конце крыла установлено пять законцовок разной длины. На первый взгляд может показаться, что эти «перья» статичны, но на самом деле пилот может ими управлять.

Нестандартные аэродинамические элементы, а также гибридная энергетическая установка позволили снизить расход топлива на 30—50% по сравнению с обычными самолетами.