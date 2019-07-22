Умер глава МАГАТЭ

На 73-м году жизни скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщает пресс-служба организации.

Амано служил в Организации Объединенных Наций (ООН), занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии, был послом и постоянным представителем свой страны в МАГАТЭ. В 2009 году он занял пост генерального директора агентства.

Международное агентство по атомной энергии было основано в 1957 году как независимая организация в системе ООН для развития сотрудничества в сфере использования мирного атома.

Важнейшее направление деятельности МАГАТЭ — обеспечение нераспространения ядерного оружия.



Как писал «Ридус», в мае прошлого года Юкия Амано восхитился новейшими российскими технологиями, о которых ему рассказали на выставке Росатома, проходившей в рамках десятого форума «Атомэкспо» в Сочи.