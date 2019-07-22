Умер глава МАГАТЭ
- 22 июля 2019, 11:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На 73-м году жизни скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщает пресс-служба организации.
Амано служил в Организации Объединенных Наций (ООН), занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии, был послом и постоянным представителем свой страны в МАГАТЭ. В 2009 году он занял пост генерального директора агентства.
Международное агентство по атомной энергии было основано в 1957 году как независимая организация в системе ООН для развития сотрудничества в сфере использования мирного атома.
Важнейшее направление деятельности МАГАТЭ — обеспечение нераспространения ядерного оружия.
Как писал «Ридус», в мае прошлого года Юкия Амано восхитился новейшими российскими технологиями, о которых ему рассказали на выставке Росатома, проходившей в рамках десятого форума «Атомэкспо» в Сочи.
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