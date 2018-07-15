Художник превращает упаковку продуктов в произведения искусства

Японский художник Харуки прославился в интернете после того, как начал размещать в соцсетях свои работы, созданные с помощью киригами — искусства резки бумаги. Японец превращает коробки из-под продуктов в невероятные произведения искусства — фигурки людей, автомобили, самолёты и целые улицы и города. Таким образом, скульптор не только демонстрирует свой талант и богатое воображение, но и пытается привлечь внимание к проблемам экологии и обилию мусорных свалок на планете. Мы собрали для вас некоторые потрясающие работы мастера, которые восхитят вас точностью, красотой и вниманием к деталям. На Twitter талантливого художника подписались уже более 300 тысяч человек.

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Под публикациями автора всегда множество восхищённых комментариев:

Это великолепные творения.

Онемел от чистого таланта художника. Удивительные навыки!

Это действительно одна из лучших вещей, которые я когда-либо видел! Столько фантазии и невероятного таланта!

Истинный артистизм!

Этот парень чертовски талантливый.

Как? Это великолепно!

Невероятный талант! Ух ты!

Потрясающе! Спасибо, что делитесь :)

Такое терпение и юмор. Поздравляю!

У него просто бесконечное воображение!

А вы что думаете о таком творчестве? Какая работа впечатлила вас больше всего?