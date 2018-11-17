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ФСБ задержала майора МЧС на совещании у мэра Читы

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© youtube.com

© youtube.com

Сотрудники ФСБ задержали офицера МЧС во время совещания у исполняющего обязанности руководителя администрации Читы Александра Сапожникова, сообщает местный портал Zab.ru.

Задержанный является заместителем руководителя третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края майором МЧС Иваном Пименовым.

На опубликованном порталом видео показано, как вошедшие в зал заседаний правоохранители объявили Пименову причину задержания и вывели его из помещения.

Офицера МЧС подозревают в хищении бюджетных денег в особо крупном размере в составе группы лиц, отмечает URA.RU.

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