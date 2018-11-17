Полиция проверяет данные о передвижении подозрительных лиц в сторону Киева

Полиция Киевской области занимается проверкой информации о подозрительных лицах, направлявшихся в украинскую столицу.

«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит «Интерфакс» сообщение отдела коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что в полицию обращались жители Броваров, Борисполя и Василькова.

Останавливая некоторые транспортные средства, сотрудники полиции обнаруживали в салонах направляющихся в Киев людей, которые зарегистрированы в других областях страны.

Ранее стало известно, что, по данным первых экзитполов, проведенных по заказу телеканала «112 Украина», в Верховную раду Украины проходят пять партий. Президентская партия «Слуга народа» набирает от 42,7% до 44,4%, а за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (от 11,5% до 12,5%). «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — от 7,7% до 8,5%, а «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — от 6% до 6,5%.

