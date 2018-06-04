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Тест: Угадайте известный фильм по его слогану

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  • 22 июля 2019, 01:45
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

У всех фильмов, выходящих в мировой прокат, есть свой рекламный слоган. Эта сигнальная фраза призвана подогревать интерес к фильму, задавать интригу и настроение. Такие слоганы, как «Истина где-то рядом» и «Зима близко» известны почти каждому кинолюбителю, а вы попробуйте угадать к каким фильмам относятся другие слоганы, которые мы собрали для вас в один тест. Поехали!

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Хвастайтесь в комментариях, а тестом обязательно поделитесь с друзьями-киноманами!

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