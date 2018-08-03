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Массовая драка произошла на матче чемпионата РФ по пляжному регби в Москве

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скриншот

скриншот

На матче чемпионата России по пляжному регби, проходившему в Центре пляжных видов спорта «Динамо» в Москве, произошла массовая драка между игроками столичной «Славы» и сборной Дагестана.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, во время встречи один из дагестанских регбистов бросил в лицо сопернику горсть песка, после чего участники обеих команд устроили рукопашный бой.

Спортсмены дрались несколько минут, пока их не разняли тренеры и администраторы.

«По имеющимся данным, по итогам драки никто госпитализирован не был», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что вопрос о санкциях в отношении обеих команд будет рассмотрен Федерацией регби России.

Турнир, в котором принимают участие 19 команд, завершится 21 июля.

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