Массовая драка произошла на матче чемпионата РФ по пляжному регби в Москве

На матче чемпионата России по пляжному регби, проходившему в Центре пляжных видов спорта «Динамо» в Москве, произошла массовая драка между игроками столичной «Славы» и сборной Дагестана.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, во время встречи один из дагестанских регбистов бросил в лицо сопернику горсть песка, после чего участники обеих команд устроили рукопашный бой.

Спортсмены дрались несколько минут, пока их не разняли тренеры и администраторы.

«По имеющимся данным, по итогам драки никто госпитализирован не был», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что вопрос о санкциях в отношении обеих команд будет рассмотрен Федерацией регби России.

Турнир, в котором принимают участие 19 команд, завершится 21 июля.