Фанаты сборной Алжира свалили статую Шарля де Голля на севере Франции

Празднуя завоевание сборной Алжира по футболу Кубка африканских наций, проживающие во Франции алжирские фанаты устроили беспорядки, в результате чего свалили на землю статую выдающегося французского деятеля Шарля де Голля.

В итоге же статуя осталась без бронзовых ботинок, сообщает радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел 19 июля вскоре после финального свистка в финальном матче Кубка африканских наций по футболу, в котором Алжир выиграл у Сенегала со счетом 1:0. Болельщики алжирской сборной собрались на площади де Голля в центре нормандской коммуны Эвре на севере Франции и свалили с постамента статую лидера французского движения Сопротивления и первого президента Пятой республики Шарля де Голля, торжественное открытие которой состоялось накануне — 18 июля.

Стянувшиеся к месту событий отряды полиции не смогли помешать толпам разгоряченных фанатов.

Потрясенный случившимся мэр города Ги Лефран заявил о символическом подтексте произошедшего. «Именно генерал [де Голль] провозгласил независимость Алжира. Очень жаль, что эти хулиганы не знают историю», — сказал градоначальник в интервью радиостанции.

В нескольких городах страны были задержали 198 алжирских болельщиков. В Париже для усмирения фанатов полиции пришлось применить слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.