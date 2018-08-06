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Угнавшей иномарку 14-летней школьнице из Читы грозит до 5 лет колонии

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Вскоре после случайного знакомства с жителем Читы 14-летняя школьница угнала у него автомобиль «Тойота Филдер».

Это выяснилось, когда сотрудники ДПС остановили эту машину для проверки документов и обнаружили за рулем несовершеннолетнюю девочку, проживающую в селе Смоленка.

Оказалось, что иномарка принадлежит 36-летнему читинцу, от которого позже поступило заявление об угоне.

Как сообщается на сайте УМВД по Забайкальскому краю, накануне вечером потерпевший познакомился с девушкой и пригласил ее к себе для распития спиртных напитков. Ночью школьница поняла, что домой ее никто не отвезет, и сама села за руль чужого авто.

В отношении угонщицы возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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