Нападение на украинскую певицу Анастасию Приходько попало на видео

Украинская певица Анастасия Приходько, являющаяся кандидатом в депутаты Верховной рады от партии «Батькивщина», подверглась нападению на сцене во время концерта в Виннице.

Видео, запечатлевшее этот инцидент, было размещено на странице певицы в Facebook.

На кадрах видно, что раздетый по пояс молодой человек выбегает на сцену и сбивает Приходько с ног. На помощь артистке приходит охранник, который оттаскивает нападавшего от певицы.

«На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки», — написала Приходько в своем посте.

Позже она подала заявление в полицию, в результате чего, по ее словам, ей пришлось провести ночь в отделении. «Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции», — сообщила она в другом посте.

Она также добавила, что вот так для нее заканчивается избирательная компания. «Если мои враги думают, что меня можно напугать, то я вас огорчу», — написала Приходько, заявив при этом, что прощает всех.

О том, что Анастасия Приходько уходит со сцены ради политической карьеры, стало известно в конце октября. Певица заявила, что намерена вступить в команду главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

В июле, как писал «Ридус», Приходько решила организовать новое общественно-политическое движение совместно с командиром батальона «Аратта» Украинской добровольческой армии Дмитрием Ярошем.

Напомним, Анастасия Приходько стала победительницей седьмого сезона «Фабрики звезд». На «Евровидении-2009» она представляла Россию.

