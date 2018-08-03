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В результате падения самолета на магазин в ФРГ погибли три человека

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© ru.wikipedia.org

© ru.wikipedia.org

В городе Брухзаль на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг потерпел крушение легкомоторный самолет.

Он упал на магазин торговой сети «Баухаус» (Bauhaus), специализирующейся на продаже товаров для дома и строительных материалов.

В результате погибли как минимум три человека. Как сообщает Bild, все погибшие, скорее всего, находились в самолете.

Причины катастрофы выясняются. Предположительно, проблемы возникли при посадке или взлете, поскольку аэродром находится всего в нескольких сотнях метров от места происшествия, пишет издание.

Ранее сообщалось, что 16 июля легкомоторный самолет врезался в частный дом в Чечне.

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