VR-перчатка поможет ощутить все формы в виртуальном мире

Команда американских инженеров создала VR-перчатки, с помощью которых можно ощутить виртуальную реальность. В комплекте с очками виртуальной реальности человек сможет не только оказаться в игровом мире, но и потрогать формы и текстуры объектов.

Разработчики отмечают, что эффекта прикосновения удалось добиться с помощью вибраций. Предыдущие проекты по разработке VR-перчаток предлагали неудобные и крупные инструменты, создающие эффект присутствия.

Мы решили использовать новый подход, который помог создать легкую гарнитуру, не мешающую пользователю. Перчатку удобно носить, а еще она действительно реалистично передает объемы виртуальных объектов, — рассказали авторы проекта.

Идея создания такого гаджета началась с небольшого кусочка мягкого силикона с датчиками, позволяющими отслеживать движение рук. Между собой и другими системами датчики связаны с помощью маленьких пузырьков, в которых встроены электроды.

Последние создают особый эффект присутствия и ощущения форм виртуальной реальности.

Чтобы протестировать перчатки ученые решили опробовать устройство во время игры в шахматы. Когда виртуальная «рука» касалась какого-нибудь предмета, программное обеспечение побуждало перчатку генерировать электричество, в результате чего кончики пальцев перчатки наполнялись воздухом и тем самым обманывали игрока.

Ему казалось, что он действительно трогает шахматные фигуры и ощущает их форму и тяжесть.

Пока что перчатка не готова к продаже, ученые хотят еще немного ее доработать. В будущем она сможет использоваться не только для VR-игр, но и для тренировки на разных стимуляторов, например, обучения студентов-медиков.