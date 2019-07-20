«Думал, что нашел золотой самородок»: мужчина три года сверлил метеорит

Команда геологов из Мельбурнского музея изучают метеорит, который в 2015 году случайно обнаружил мужчина в пригороде Мельбурна. Это место богато на золотые самородки, поэтому многие копатели несколько лет назад активно исследовали территорию.

Так случилось и с Дэвидом Хоулом, искавшим самородок с помощью металлоискателя. Однажды ему попался очень тяжелый красноватый камень, который мужчина ошибочно принял за самородок.

Почти три года я пытался добыть из камня золото: сверлил, пилил, применял кувалду и даже кислоту, но ничего не получилось. Отчаявшись, я решил сдать камень в местный Мельбурнский музей, — рассказал мужчина.

В музее камень осмотрели геологи, и какого же было их удивление, что объект оказался метеоритом.

Это всего лишь 17-й метеорит, найденный в штате Виктория за всю его историю, тогда как количество местных золотых самородков исчисляется тысячами. Метеориты очень ценны для нас, ведь они помогают нам лучше узнать космос, — пояснили геологи.

Например, часть метеоритов сохранили древнейшую «звездную пыль», которая показывает, как формируются и эволюционируют звезды.

Найденный метеорит получил название по месту находки — Maryborough. Геологи уже успели исследовать небесное тело и выяснили, что оно в основном состоит из железа, то есть является хондритом H5. Предположительно его возраст оценивается на уровне 4,6 млрд лет.

Он весит 17 кг, и это второй по величине хондрит в Австралии, после 55-килограммового метеорита, найденного в 2003 году.

Неизвестно, откуда этот метеорит прилетел, но есть предположение, он происходит из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. А на Землю он попал примерно 100 лет назад.