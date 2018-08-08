10+ фотодоказательств, что природа выиграет битву против цивилизации

Человечество может думать, что оставляет свой след на Земле настолько, насколько захотим, но это временно. Со временем мать-природа восстанавливает утраченные территории, с лёгкостью выигрывая битву против цивилизации. Думали ли вы о том, что произойдёт, если люди внезапно исчезнут с лица земли? Примерно следующее:

В течение нескольких дней из строя выйдут электросети. В течение недели подземные переходы, включая станции метрополитена, начнут затапливать грунтовые воды.

Без отопления и кондиционирования дома и офисы начнёт завоёвывать плесень. Растения будут постепенно захватывать здания, конкурируя за пространство.

В конце концов границы между городами и деревнями сотрутся, окна выпадут из прогнивших рам, металл покроется коррозией, пластмасса будет разрушаться и рассеиваться.

А вот изделия из нержавеющей стали, гранит и миллиарды автомобильных шин так и останутся нетронутыми.

Ядерные объекты будут разрушены, некоторые взорвутся, выкинув в экосистему огромное количество радиации, из-за которой многие животные умрут, другие мутируют, создав новые эволюционные линии.

Мы собрали для вас фотодоказательства того, что природа победит в битве против цивилизации, стерев все воспоминания о существования человечества на планете, только дай ей волю. Но в каком-то смысле это успокаивает, знать, что Вселенная будут существовать и без нас, не так ли?

1. «Заброшенный дом в Норвегии»

2. «Удивительный заброшенный замок 13 века, расположенный во Франции»

В 1932 году в замке вспыхнул пожар, который нанес разрушительный ущерб зданию и его содержимому. С тех пор он был оставлен, а таком виде.

3. «Статуя Будды, возвращённая мангровым лесом»

4. «Кто-то приклеил глаза к этому дереву, пожирающему мост»

5. «Заброшенный жилой дом востребован морем в бывшем рыбацком посёлке Кировский, Россия»

6. «Брошенный велосипед зарос плющом»

7. «Деревья выросли на заброшенных трубах»

8. «Мать-природа зовёт. Где-то в Китае»

9. «Заброшенная церковь во Франции»

10. «Пустыня восстанавливает территории Намибии. Теперь это город-призрак, а когда здесь был оазис, где жили шахтёры»

11. «Дерево пожирает дорожный знак»

12. «Башня Скола, Лигурия, Италия»

13. «Суждено быть зелёным. Заброшенный эскалатор»

14. «Это дерево выросло над могильным камнем и забрало с собой крест»

15. «Заброшенное убежище в Италии»

16. «Деревья растут внутри корпуса затонувшего корабля»

17. «Святыня в Японии покрылась мхом»

18. «Земля медленно восстанавливает заброшенную лодку-город СС Аделаида, потерпевшую крушение у берегов острова Магнетик, Австралия»

19. «Заросшие американские горки»

20. «Домик где-то в Теннесси»

21. «Грибы растут прямо через пол»

22. «Заброшенный железнодорожный мост в Чехии»

23. «Дерево выросло в старом бункере»

24. «Заброшенный каменный коттедж в Ирландии»

25. «Это здание полностью заросло плющом»

26. «Раньше здесь была асфальтовая дорога»

27. «Автомобильный фургон покрылся мхом»

28. «Иногда деревья вырастают прямо из дорожных знаков, постепенно поглощая их»

29. «Я вырос на базе военно-морского флота в Пуэрто-Рико, которая закрылась в 2004 году. Теперь это место заросло и захвачено природой.

30. «Заброшенный город Акармара, Абхазия»

31. «Брошенный автомобиль в Пекине»

32. «Священное дерево растёт на пятиэтажном здании в старой части центра Калькутты»

33. «Колония мха выросла внутри велосипедного сиденья»

Бонус: «Природа выигрывает битву против цивилизации в зоне отчуждения вокруг Чернобыля«

Посмотрите больше фотографий о том, как природа побеждает цивилизацию в Чернобыле, возвращая себе свои территории. Удивительно, что заражённая радиацией зона отчуждения в настоящее время является по сути одним из крупнейших заповедников Европы.