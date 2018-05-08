В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против спецслужб России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в Палату представителей законопроект о санкциях против российских силовиков. Новые санкции задуманы как ответ на задержание устроивших провокацию в Керченском проливе украинских моряков.

Новые санкции должны быть введены в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников, пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны, незаконно захваченных в районе Керченского пролива в Азовском море», сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление конгрессменов.



Инцидент в Керченском проливе американцы назвали «неспровоцированным опасным нападением» на украинские корабли, а задержание украинских военных — незаконным.

Напомним, неделю назад Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая обговаривает механизм введения и снятия санкций в отношении российского суверенного долга. Правда, Минфин США еще в прошлом году выступил с разъяснениями, что санкции в отношении российского госдолга навредят американскому бизнесу и это не самый удачный вариант политического давления на Россию.

Как сообщал «Ридус», 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». При задержании применялось оружие, а буксир «Яны Капу» столкнулся с российским пограничным судном «Дон». Экипаж украинских судов был арестован и предан суду за незаконное пересечение государственной границы России.



В настоящее время все 24 нарушителя границы находятся под арестом в московских СИЗО. Задержанные украинские моряки объявили себя военнопленными. В Госдепартаменте США вступились за Украину и пригрозили России «изоляцией», а затем дополнительно — «болью и последствиями». Президент Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков.

