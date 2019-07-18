В продажу поступают летающие дроны с огнеметами

На этой неделе в продажу поступят дроны с бортовыми огнеметами, которые по команде будут выпускать потоки жидкого пламени. Изначально предполагалось, что такие беспилотники будут работать в полиции, но позже им нашли и другое применение.

Например, дроны могут заниматься уничтожением опасных осиных гнезд или плановым поджогом травы. Конечно, все пока звучит отлично, но как использование дронов будет контролироваться — не понятно.

Разработкой таких беспилотников многие технологические компании занимаются уже давно. Так, в 2015 году на международных конференциях поднимался вопрос о том, имеют ли летающие устройства право на ношение оружия.

Многие поддержали инициативу, и в рамках эксперимента оснастили дроны огнеметом и пистолетом. Все разрабатывалось с целью помощи полиции и городских служб, но мы то знаем, как обычно заканчиваются такие проекты.

Дискуссии переросли в настоящий проект, и уже на этой неделе в продаже появится летающий беспилотник Throwflame TF-19 Wasp. Согласно заявлению разработчиков, дрон создан для коммерческого использования, и может уничтожать цели струей жидкого пламени на расстоянии до 7,6 метров.

Несмотря на небольшие габариты, топливного бака у устройства хватает на 4,55 литра горючей жидкости. Этого хватит, чтобы непрерывно выпускать пламя на протяжении 100 секунд.

Как и предполагалось, обойдется такая опасная «игрушка» недешево — в $1499 (94 000 рублей). Интересно, что сам дрон в эту цену не входит, вы покупаете по сути только пулемет, а беспилотник приобретаете отдельно.

На рекламном видео разработчики использовали беспилотник DJI S1000 с контроллером полета A2, батареей LiSo 6S 16 000 мАч и пультом дистанционного управления TBS Tango R / C. Такой набор оборудования увеличивает общую стоимость летающего огнемета на $2600 (377 000 рублей).