В продажу поступают летающие дроны с огнеметами
- 18 июля 2019, 12:20
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
На этой неделе в продажу поступят дроны с бортовыми огнеметами, которые по команде будут выпускать потоки жидкого пламени. Изначально предполагалось, что такие беспилотники будут работать в полиции, но позже им нашли и другое применение.
Например, дроны могут заниматься уничтожением опасных осиных гнезд или плановым поджогом травы. Конечно, все пока звучит отлично, но как использование дронов будет контролироваться — не понятно.
Разработкой таких беспилотников многие технологические компании занимаются уже давно. Так, в 2015 году на международных конференциях поднимался вопрос о том, имеют ли летающие устройства право на ношение оружия.
Многие поддержали инициативу, и в рамках эксперимента оснастили дроны огнеметом и пистолетом. Все разрабатывалось с целью помощи полиции и городских служб, но мы то знаем, как обычно заканчиваются такие проекты.
Дискуссии переросли в настоящий проект, и уже на этой неделе в продаже появится летающий беспилотник Throwflame TF-19 Wasp. Согласно заявлению разработчиков, дрон создан для коммерческого использования, и может уничтожать цели струей жидкого пламени на расстоянии до 7,6 метров.
Несмотря на небольшие габариты, топливного бака у устройства хватает на 4,55 литра горючей жидкости. Этого хватит, чтобы непрерывно выпускать пламя на протяжении 100 секунд.
Как и предполагалось, обойдется такая опасная «игрушка» недешево — в $1499 (94 000 рублей). Интересно, что сам дрон в эту цену не входит, вы покупаете по сути только пулемет, а беспилотник приобретаете отдельно.
На рекламном видео разработчики использовали беспилотник DJI S1000 с контроллером полета A2, батареей LiSo 6S 16 000 мАч и пультом дистанционного управления TBS Tango R / C. Такой набор оборудования увеличивает общую стоимость летающего огнемета на $2600 (377 000 рублей).
Комплект «под ключ» обойдется в диапазоне $1000 — $10000, в зависимости от того, как далеко и как быстро должен лететь дрон, — заявили в компании.
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